Если Армения будет действовать по указке своих покровителей, ничего позитивного ее не ждет - политолог

БАКУ /Trend/ - Если Армения пойдет по пути своих нынешних покровителей и будет действовать по их указке, то ей не стоит ожидать никаких позитивных событий.

Об этом в пятницу, отвечая на вопросы Trend, сказал политолог Ильгар Велизаде.

Он с сожалением подчеркнул, что многие круги, особенно западные страны, не хотят мириться с постконфликтными реалиями.

"Они хотят посредством Армении предпринять различные шаги: чтобы мирный договор не был заключен, процесс делимитации и демаркации был замедлен. В ряде случаев они способны замедлить процесс. Видно лишь то, что западные страны не только не хотят мириться с реальностью, но даже предпринимают различные шаги для предотвращения естественных процессов. Но история, практика показывают, что естественных процессов не избежать. Они рано или поздно будут реализованы.

Когда это произойдет, Армения снова станет проигравшей стороной. Потому что она пытается избежать реальности, остается в стороне от многих важных вопросов. Это выбор самой Армении. Однако, Армения может выиграть, присоединившись к этим процессам в регионе, заняв в них конструктивное место", - отметил И.Велизаде.

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