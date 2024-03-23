Сахиба Гафарова выразила соболезнования Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину

БАКУ /Trend/ - 23 марта председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова направила письма с соболезнованиями председателю Совета Федерации Федерального Собрания России Валентине Матвиенко и председателю Государственной Думы Вячеславу Володину.

Как сообщили Trend в Милли Меджлисе, в письмах председатель парламента выразила глубокую печаль в связи с гибелью мирных людей в результате трагических событий, произошедших в концертном зале "Крокус Сити Холл".

Она резко осудила этот террористический акт, и от своего имени и от имени членов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики выразила соболезнования народу России, членам Совета Федерации и Государственной Думы, родным погибших, пожелала исцеления пострадавшим.

Напомним, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

Предварительно, причинами гибели людей в "Крокусе" стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения. Террористы при нападении использовали автоматическое оружие и применяли в "Крокусе" легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений зала. Число погибших в теракте в "Крокус сити холле" выросло до 115, пострадали более 100 человек.

Директор ФСБ Александр Бортников доложил Президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, участвовавших в теракте в "Крокус сити холле".

Пока обнародованы имена 41 погибшего в ходе теракта в "Крокус Сити Холле".

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