БАКУ /Trend/ - Три человека подорвались на мине в Тертере.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в информации, распространенной министерством внутренних дел Азербайджана, Генеральной прокуратурой и Агентством по разминированию.

"2 апреля 2024 года на территории села Чайлы Тертерского района произошел минный инцидент. В результате взрыва мины, произошедшего на территории бывшей линии соприкосновения, во время выпаса животных на неочищенной от мин площади, получили ранения Исмаилов Полад Алыш оглу, 1969 года рождения, Тагизаде Арзуман Ахлиман оглу, 1992 года рождения и Багиров Эльмир Эльнур оглу, 2006 года рождения. По данному факту в прокуратуре Терского района проводится расследование. МВД, Генеральная прокуратура Азербайджана и Агентство по разминированию в очередной раз призывают граждан соблюдать правила безопасности, внимательно относиться ко всем признакам, указывающим на минную опасность", - говорится в сообщении ведомств.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!