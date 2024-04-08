БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана выразил соболезнования Казахстану в связи с разрушительными наводнениями.

Как сообщает в понедельник Trend, об это говорится в публикации МИД Азербайджана в социальной сети X.

"Мы глубоко опечалены разрушительными наводнениями в братском Казахстане.

Выражаем соболезнования людям, пострадавшим от этой катастрофы, семьям и близким погибших. Выражаем солидарность с народом и правительством братского Казахстана", - говорится в публикации ведомства.

Отметим, что в Казахстане в результате наводнений затоплено более 3,6 тысяч частных жилых домов. С начала паводкового периода до настоящего времени спасено 72 тысячи 29 человек, из них 16 тысяч 78 детей. В связи с наводнениями в 10 районах страны объявлено чрезвычайное положение.

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