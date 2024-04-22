Первый канал России о визите Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Общероссийский «Первый канал» подготовил репортаж о визите Президента Ильхама Алиева в РФ.

Как сообщает Trend, в репортаже рассказывается о том, что лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев в ходе встречи в Кремле обсудили развитие отношений между Москвой и Баку, чувствительные вопросы региональной безопасности и сотрудничество в самых разных сферах.

В материале также отмечается, что российский Президент пригласил главу Азербайджана принять участие в мероприятиях, посвященных 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали — легендарного БАМа: «Для Ильхама Алиева это еще и личная история. Его отец Гейдар Алиев возглавлял правительственную комиссию, другими словами, курировал «стройку века».