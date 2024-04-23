Президент Ильхам Алиев: Мы видим, что закрытие сухопутных границ укрепляет безопасность в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Сейчас мы видим, что с закрытием на определённый период сухопутных границ Азербайджана безопасность в стране укрепляется. В прошлом наблюдалось множество случаев, некоторые из которых были обнародованы, а некоторые - нет.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 23 апреля в выступлении на международном форуме на тему «СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана», организованном в Университете АДА.

«Мы столкнулись с серьёзными угрозами и проблемами извне. Именно это я и имел в виду, когда говорил, что все наши потенциальные риски могут исходить из-за рубежа», - сказал глава государства.