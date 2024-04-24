Омбудсмен Азербайджана проинформировала британского посла об армянском минном терроре

БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева проинформировала посла Великобритании в стране Фергуса Олда о минном терроре со стороны Армении.

Об этом сообщили Trend в Аппарате омбудсмена.

Она отметила, что установленные Арменией мины создали серьезные препятствия для безопасного возвращения бывших вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации территории. Омбудсмен подчеркнула, что высоко ценится поддержка, оказываемая Великобританией нашей стране в области разминирования.

Подчеркнув важность сотрудничества с международными структурами, уполномоченный по правам человека также рассказала о сотрудничестве с омбудсменами зарубежных стран и национальными институтами по правам человека, подписании меморандумов о взаимопонимании с рядом учреждений. Она отметила, что в процессе Универсального периодического обзора Совета ООН по правам человека указанной организации представляются периодические доклады.

Омбудсмен также проинформировала о ряде важных международных мероприятий, проводимых нашей страной в последние годы, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которую наша страна примет в текущем году.

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