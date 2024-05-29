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Состоялась встреча между Бакинской инициативной группой и партией Tavini Huiraatira Французской Полинезии (ФОТО)

Политика Материалы 29 мая 2024 19:49 (UTC +04:00)
Состоялась встреча между Бакинской инициативной группой и партией Tavini Huiraatira Французской Полинезии (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча между Бакинской инициативной группой и партией Tavini Huiraatira Французской Полинезии.

Как сообщает Trend, встреча Бакинской инициативной группы (БИГ) и партии Tavini Huiraatira Французской Полинезии прошла в штаб-квартире БИГ.

В ходе встречи были подробно обсуждены пути дальнейшего развития сотрудничества между сторонами, а также продолжения практической деятельности в различных сферах.

Была еще раз подчеркнута важность подписанного между сторонами меморандума о сотрудничестве в рамках конференции "Освобождение от колониализма: последствия ассимиляции и ее влияние на реализацию прав человека", состоявшейся 30 апреля этого года в Венском офисе ООН, высоко оценена роль Азербайджана в борьбе с колониализмом.

Делегация Французской Полинезии еще раз выразила благодарность Азербайджану за поддержку, оказанную странам в процессе деколонизации.

Исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов отметил, что представляемая им структура и впредь будет поддерживать справедливую борьбу народов, стремящихся к освобождению от колониализма.

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Состоялась встреча между Бакинской инициативной группой и партией Tavini Huiraatira Французской Полинезии (ФОТО)
Состоялась встреча между Бакинской инициативной группой и партией Tavini Huiraatira Французской Полинезии (ФОТО)
Состоялась встреча между Бакинской инициативной группой и партией Tavini Huiraatira Французской Полинезии (ФОТО)
Состоялась встреча между Бакинской инициативной группой и партией Tavini Huiraatira Французской Полинезии (ФОТО)
Состоялась встреча между Бакинской инициативной группой и партией Tavini Huiraatira Французской Полинезии (ФОТО)
Состоялась встреча между Бакинской инициативной группой и партией Tavini Huiraatira Французской Полинезии (ФОТО)
Состоялась встреча между Бакинской инициативной группой и партией Tavini Huiraatira Французской Полинезии (ФОТО)
Состоялась встреча между Бакинской инициативной группой и партией Tavini Huiraatira Французской Полинезии (ФОТО)
Состоялась встреча между Бакинской инициативной группой и партией Tavini Huiraatira Французской Полинезии (ФОТО)
Состоялась встреча между Бакинской инициативной группой и партией Tavini Huiraatira Французской Полинезии (ФОТО)
Состоялась встреча между Бакинской инициативной группой и партией Tavini Huiraatira Французской Полинезии (ФОТО)
Состоялась встреча между Бакинской инициативной группой и партией Tavini Huiraatira Французской Полинезии (ФОТО)
Состоялась встреча между Бакинской инициативной группой и партией Tavini Huiraatira Французской Полинезии (ФОТО)
Состоялась встреча между Бакинской инициативной группой и партией Tavini Huiraatira Французской Полинезии (ФОТО)
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