СГБ Азербайджана разоблачила киберпреступную сеть, которая готовила фальшивые обращения от имени государственных и общественных деятелей (Дополнено)

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 09:42)

БАКУ /Trend/ - Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана разоблачена киберпреступная сеть, которая готовила фальшивые обращения от имени государственных и общественных деятелей.

Как сообщили в четверг Trend в СГБ Азербайджана, в Главном следственном управлении СГБ было возбуждено уголовное дело по статьям 272.2.1, 272.2.2 (Неправомерное завладение компьютерной информацией организованной группой), 273-2 (Фальсификация компьютерных данных) и 178.3.1 (Мошенничество организованной группой) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики по фактам киберпреступного изготовления поддельных видеообращений от имени Президента Азербайджанской Республики, других государственных и общественных деятелей с помощью программ искусственного интеллекта - технологий "deepfake", а также присвоения денег граждан путем распространения в различных социальных сетях фальшивых объявлений Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), "Kapital Bank", "Международного банка Азербайджана" с обещаниями крупной суммы прибыли.

"Путем проведения комплексных расследований по уголовному делу установлены страны, в которых были совершены киберпреступления, в рамках оперативного процессуального взаимодействия с соответствующими органами этих государств разоблачена международная киберпреступная сеть, а указанные преступные деяния предотвращены.

Установлено, что в многочисленных фальшивых объявлениях, представленных пользователям азербайджанского сегмента интернета со ссылкой на сайты, созданные киберпреступниками, граждан приглашали вкладывать денежные средства в различные инвестиционные проекты, создавался образ регулярного значительного увеличения перечисляемых средств, под видом перевода обещанного инвестиционного дохода на банковские карты потерпевших лиц, а также посредством киберпреступлений были получены карточные данные последних и присвоены денежные средства, хранящиеся на этих картах.

Члены международной киберпреступной группировки, присвоившие аналогичными преступными действиями крупные денежные средства граждан Азербайджана и других стран, привлечены к уголовной ответственности местными правоохранительными органами на территории Украины. Участвовавшие в совершении преступных действий транснациональной организованной группировки граждане Азербайджанской Республики - Зохрабов Рафиг Махир оглу (1998 года рождения) и Нифталиев Сардар Алихан оглу (1979 года рождения) были привлечены к уголовной ответственности в Азербайджане, в отношении них решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

По уголовному делу в настоящее время продолжаются расследования и уголовно-процессуальные действия, вытекающие из международного правового сотрудничества", - говорится в сообщении СГБ Азербайджана.

Отметим, что ранее в совместном заявлении Государственной службы специальной связи и информационной безопасности и Агентства по развитию медиа Азербайджана было отмечено, что фальшивые обращения, подготовленные и распространяемые от имени Президента Азербайджанской Республики с использованием технологий "deepfake" с целью запутать аудиторию на электронных информационных ресурсах, являются примером киберпреступности, которая рассматривается в мире как новый вид угрозы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!