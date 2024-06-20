Около 40 процентов мирового производства продуктов питания тратится впустую - экс-президент Монтенегро

БАКУ /Trend/ - Около 40 процентов мирового производства продуктов питания тратится впустую.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил бывший президент Монтенегро Филип Вуянович во время панельной дискуссии "Особый вид продовольственного и сельскохозяйственного секторов" на 29-м заседании высокого уровня под названием "Дорога к COP29 - устойчивое и прочное будущее".

Он упомянул, что нехватка продовольствия угрожает жизни и здоровью людей в бедных странах и приводит к смерти.

"А в богатых странах продукты массово уничтожаются. Считаю, что для того, чтобы иметь очень хорошие позиции в распределении продовольствия, необходимо использовать опыт всех стран.

Азербайджан является хорошим примером в этом направлении. Азербайджан в состоянии помочь с продовольствием и опытом управления им, что, на мой взгляд, может быть очень интересной задачей COP29", - подчеркнул он.

Отметим, что основной целью этого заседания на высоком уровне является обеспечение совместной деятельности всех заинтересованных сторон для обеспечения успеха COP29 в Баку.

Подготовка к COP29 в Баку включает в себя многогранный подход к обеспечению реагирования на существующие глобальные вызовы и возможности в климатической деятельности.

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