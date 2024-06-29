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Утвержден Календарный план внеочередных парламентских выборов в Азербайджане

Политика Материалы 29 июня 2024 16:23 (UTC +04:00)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Утвержден Календарный план основных действий и мероприятий по проведению внеочередных парламентских выборов.

Как сообщает Trend, решение об этом было принято сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в связи с внеочередными парламентскими выборами.

Информацию об этом представила секретарь ЦИК Арифа Мухтарова.

Отметим, что Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики шестого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики.

Внеочередные выборы в Милли Меджлис Азербайджанской Республики назначены на 1 сентября 2024 года.

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