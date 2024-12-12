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Оставшиеся открытыми вопросы между Азербайджаном и Арменией рассматриваются в рабочем порядке - Хикмет Гаджиев

Политика Материалы 12 декабря 2024 11:34 (UTC +04:00)
Оставшиеся открытыми вопросы между Азербайджаном и Арменией рассматриваются в рабочем порядке - Хикмет Гаджиев

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Между двумя странами существуют определенные открытые спорные вопросы, которые также рассматриваются в рабочем порядке.

Об этом заявил журналистам помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает Trend.

Он отметил, что вопрос мира между Арменией и Азербайджаном уже является процессом рутинного характера.

"Азербайджанская Республика полностью обеспечила свою территориальную целостность и суверенитет. Вооруженные оккупационные силы Армении также были выведены с территории Азербайджанской Республики. Подобные проблемы - это процесс, который уже происходит на рабочем, рутинном уровне.

Эти вопросы также обсуждаются между министерствами иностранных дел двух стран. В медиа-плоскости эти вопросы также следует рассматривать как часть рутинного процесса.

Между двумя странами больше нет фактора войны, и армянские войска выведены с наших территорий. Между двумя странами есть определенные открытые спорные вопросы, которые также рассматриваются в рабочем порядке", - сказал Х.Гаджиев.

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