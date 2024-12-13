В Азербайджане снижается возрастной предел привлечения лиц, зачисленных в запас, к медобследованию в военных комиссариатах

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане снижается возрастной предел привлечения лиц, зачисленных в запас, к медицинскому обследованию в военных комиссариатах.

Как сообщает в пятницу Trend, это нашло свое отражение в поправке к Положению "О воинской обязанности и военной службе".

В настоящее время лица, переведенные в запас, периодически привлекаются к медицинскому обследованию в медицинских комиссиях, созданных в районных (городских) военных комиссариатах.

В этом случае военнослужащие, переведенные в запас по болезни без прохождения военной или альтернативной службы, возвращаются на учет призывников, если они признаны годными к прохождению военной службы до достижения ими возраста 35 лет (за исключением случаев, предусмотренных соответствующими законами Азербайджанской Республики), и они призываются на срочную действительную военную службу на общих основаниях.

Согласно изменениям, возрастной предел в 35 лет снижается до 30.

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