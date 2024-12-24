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Уставный капитал "Бакинского международного морского торгового порта" увеличен на 20 миллионов манатов - Распоряжение

Политика Материалы 24 декабря 2024 17:09 (UTC +04:00)
Уставный капитал "Бакинского международного морского торгового порта" увеличен на 20 миллионов манатов - Распоряжение

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по увеличению грузоперевалочной способности Бакинского международного морского торгового порта".

Как сообщает во вторник Trend, согласно распоряжению, в связи с созданием специального офиса управления проектами по строительству 2-й фазы расширения порта для увеличения грузоперевалки порта на 10 миллионов тонн до 25 миллионов тонн из резервного фонда Президента, предусмотренного в государственном бюджете на 2024 год, для увеличения уставного капитала ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" были выделены средства в размере 20 миллионов манатов.

Министерство финансов должно обеспечить финансирование в указанном размере, а Кабинет министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

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