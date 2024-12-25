При крушении самолета AZAL выжили 32 человека - Генпрокуратура Азербайджана (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:25)

БАКУ /Trend/ - По последним данным, при крушении самолета AZAL выжили 32 человека.

Об этом заявил на брифинге старший прокурор пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана Кянан Зейналов, сообщает Trend.

Он отметил, что в настоящее время продолжается процесс взаимного расследования уголовного дела в связи с крушением самолета с сотрудниками органов прокуратуры Казахстана

К,Зейналов отметил, что ведется работа по всем версиям в рамках расследования уголовного дела. "Проводятся соответствующие экспертизы. Следственная группа под руководством заместителя генерального прокурора Азербайджана командирована в Казахстан, ведется работа", - сказал он.

Напомним, что сегодня пассажирский самолет Embraer 190, летевший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау. В министерстве транспорта Казахстана сообщили, что на борту самолета, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 37 граждан Азербайджана.

"По предварительным данным, на борту самолета находились 37 граждан Азербайджана, 6 граждан Казахстана, 3 граждан Кыргызстана, 16 граждан России", - говорится в сообщении министерства.

Как сообщили в AZAL, на борту самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 62 пассажира, 5 членов экипажа и в общей сложности 67 человек.

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