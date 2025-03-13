Процесс переговоров по тексту мирного договора с Арменией уже завершен - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Процесс переговоров по тексту мирного договора между Азербайджаном и Арменией уже завершен.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сегодня заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в кулуарах XII Глобального Бакинского форума.

"Ранее мы говорили о том, что остались только два открытых пункта, и несколько дней назад армянская сторона через каналы связи сообщила нам, что приняла предложения азербайджанской по этим пунктам.

Поэтому мы можем отметить завершение работы по тексту", - добавил он.

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