Единственный способ эффективно бороться с глобальными угрозами - принятие совместных решений - ВОЗ

БАКУ /Trend/ - Единственный способ эффективно бороться с глобальными угрозами - принятие совместных решений.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в рамках XII Глобального Бакинского форума.

Он отметил, что предложенное решение о выходе США из Всемирной организации здравоохранения является ошибочным и приведет к ущербу как для самой ВОЗ, так и для всего мира.

"США играют ключевую роль в международной помощи, формируя 30 процентов всех средств, направляемых на помощь развитию. Внезапное сокращение этого финансирования оказывает огромное влияние на здравоохранение и гуманитарные проекты по всему миру. Примером этого стали существенные проблемы с лечением ВИЧ в более чем 50 странах, где приостановка финансирования программы по лечению СПИДа привела к немедленному прекращению предоставления услуг по тестированию, лечению и профилактике ВИЧ", - сказал он.

Гебрейесус также сообщил о серьезных проблемах с обеспечением лекарствами для борьбы с туберкулезом, а также о риске разрушения лабораторных сетей для диагностики кори и краснухи, что увеличивает вероятность локальных вспышек заболеваний и смертельных случаев. Он добавил, что из-за сокращения финансирования ВОЗ наблюдается ухудшение гуманитарной ситуации, включая доступ к медицинским услугам для наиболее уязвимых слоев населения, таких как беженцы и люди, страдающие от насилия и болезней.

"Если эти проблемы продолжат развиваться, мы можем столкнуться с дополнительными 15 миллионами случаев малярии и 107 тысячами смертей в этом году", - предупредил генеральный директор ВОЗ.

Он призвал США пересмотреть решение и продолжить финансирование хотя бы до нахождения долгосрочных решений, а также призвал другие страны-партнеры активно поддержать усилия по сохранению жизненно важных медицинских услуг.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум проходит с 13 по 15 марта под девизом "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности".

Форум организован Международным центром Низами Гянджеви.

В рамках мероприятия будут обсуждаться ключевые глобальные вопросы, такие как геополитические изменения, мультисторонний подход, глобальный кризис здравоохранения, восстановление и региональная стабильность мира, COP29 и другие.

Форум соберет более 300 мировых лидеров из более чем 60 стран, включая более 25 бывших президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 руководителей ООН и международных агентств, а также более 25 бывших министров и заместителей министров.