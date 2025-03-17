Мир на Южном Кавказе — это самый надежный и самый скорый путь для развития - Урхан Алекперов в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На экспертной платформе Baku Network вышел в эфир очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым", в котором гостем стал ректор Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, академик Урхан Алекперов. В рамках беседы обсуждались важные вопросы развития Азербайджана, его достижения в энергетической трансформации, экономическом росте и геополитической ситуации на Южном Кавказе.

Одним из ключевых моментов интервью стало обсуждение показателей энергетической трансформации Азербайджана. Урхан Алекберов подчеркнул, что страна добилась значительных успехов в переходе на более экологически чистые источники энергии. По индексу энергетического перехода, опубликованному Всемирным экономическим форумом в Женеве, Азербайджан занял 32-е место среди 120 стран, опередив такие развитые государства, как Италия, Бельгия, Чехия и Словакия.

Особый акцент был сделан на эффективности использования энергии. Азербайджан продемонстрировал впечатляющий показатель в 2,62 единицы на 1000 долларов ВВП (по паритету покупательной способности), что значительно превышает аналогичные показатели Норвегии (0,7) и Швейцарии (1,32), являющихся признанными лидерами в энергетической сфере.

Алекперов объяснил, что данный успех обусловлен грамотным управлением энергетическими ресурсами, высокими инвестициями в модернизацию инфраструктуры и диверсификацию источников энергии.

Академик также прокомментировал рост оборонных расходов Азербайджана. По его словам, это вынужденная мера в условиях постоянной угрозы со стороны Армении. Урхан Алекперов напомнил о разрушительных последствиях агрессии Армении в годы оккупации, отметив, что восстановление освобожденных территорий требует значительных усилий и инвестиций.

Особое внимание в беседе было уделено вопросам экономического развития и подходам к оценке уровня благосостояния стран. Урхан Алекберов подчеркнул важность двух ключевых экономических концепций — теорий Саймона Кузнеца и Махбуба уль Хака.

Саймон Кузнец, американский экономист и лауреат Нобелевской премии, предложил методику оценки экономического развития на основе валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения. Этот показатель на протяжении долгих лет оставался ключевым индикатором оценки благосостояния стран.

Однако, по словам Алекперова, в современном мире этот подход уже не является достаточным. Он сослался на теорию пакистанского экономиста Махбуба уль Хака, предложившего в 1990 году новый индекс — Индекс человеческого развития (ИЧР). Этот показатель учитывает не только экономические параметры, но и такие факторы, как уровень образования, доступность здравоохранения и общую социальную устойчивость.

"По логике Махбуба уль Хака, если в стране есть финансовые ресурсы и грамотное управление, население этой страны должно быть здоровым, образованным и социально активным. Именно этот индекс в наибольшей степени отражает реальное состояние развития общества", — пояснил Алекберов.

Он добавил, что именно внедрение современных экономических методов и стратегий позволило Азербайджану добиться устойчивого роста и высоких показателей в области человеческого развития.

Урхан Алекперов также затронул новый подход к оценке экономического развития — Индекс инклюзивного развития. Этот показатель, впервые представленный в 2018 году, оценивает уровень социально-экономической устойчивости стран по 12 параметрам. Азербайджан занял 25-е место в мире по этому показателю, продемонстрировав значительные успехи в создании благоприятной социальной среды и обеспечении равного доступа граждан к экономическим возможностям.

"Этот индекс — наглядный пример того, как Азербайджан сочетает экономический рост с социальной стабильностью", — отметил академик.

В конце беседы Урхан Алекперов выразил свою уверенность в том, что разум и здравый смысл в конечном итоге восторжествуют:

"Я сторонник того, что разум обязательно возобладает. А разум гласит, что мир в нашем регионе — это самый надежный и самый скорый путь для развития. Сейчас одним из наиболее современных индикаторов развития является индекс инклюзивного развития, который оценивается на основе 12 параметров. Это сравнительно новый показатель, впервые озвученный в 2018 году. Азербайджан занимает 25-е место в мире с 75-ми экономическими возможностями.

Алекперов подчеркнул, что этот высокий показатель еще раз подтверждает успешное сочетание грамотного управления ресурсами и эффективного экономического планирования. Он также подчеркнул важность достижения мира в регионе:

"Я говорю об этом, потому что уверен: мир в нашем регионе — это не просто необходимость, а жизненно важная предпосылка для долгосрочного развития. Уверен, что разум возобладает. Я не хочу верить в другое. Он должен возобладать. Кому война приносит счастье?"

Алекперов также отметил, что, к сожалению, в Армении есть силы, которые извлекают выгоду из военной напряженности: "Есть люди, которые в Армении наживаются на этом. Откровенно говоря, они умело используют возможности дестабилизации. Но мы знаем, что мир — это единственный путь к стабильности и процветанию".

Он также затронул вопрос о роли интеллигенции в сохранении мира:

"К сожалению, активные и громкие люди, которые нередко оказываются полуграмотными и полуобразованными, часто доминируют в общественной дискуссии. Они затмевают собой настоящую интеллигенцию, которая всегда ведет себя скромнее. Знаете, полуграмотный человек зачастую хуже, чем неграмотный, особенно если он уверен, что обладает какими-то знаниями".