МИД Азербайджана призвал международное сообщество к борьбе с минной угрозой

БАКУ/ Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана обратилось к международному сообществу в связи с очередным минным инцидентом, в результате которого пострадали дети.

Как сообщает Trend, соответствующее заявление опубликовано на официальной странице ведомства в соцсети X.

«В результате очередного взрыва мины, произошедшего сегодня, серьезно пострадали четверо граждан Азербайджана, в том числе дети. С начала войны 2020 года в результате минного загрязнения, оставленного Арменией, погибли или получили ранения 392 человека», — говорится в сообщении.

МИД Азербайджана призвал международное сообщество признать актуальность противоминной деятельности, поддержать усилия Баку по разминированию и привлечь Армению к ответственности за преднамеренное и масштабное минирование.

«Призываем международное сообщество признать неотложность противоминной деятельности, оказать поддержку усилиям Азербайджана в этом направлении и привлечь Армению к ответственности за сознательную и масштабную минную угрозу, ставящую под угрозу жизни мирных жителей и препятствующую процессу послевоенного восстановления», — подчеркнули в МИД.