Между Парламентской cетью Движения Неприсоединения и Фондом тюркской культуры и наследия подписан меморандум (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 6-го апреля в рамках рабочего визита в Узбекистан делегации, которую возглавляет спикер Милли Меджлиса, председательница Парламентской сети Движения неприсоединения Сахиба Гафарова, состоялась встреча с руководительницей Фондом тюркской культуры и наследия Актоты Рамкуловой, передает Trend со ссылкой на Милли Меджлис.

На встрече был подписан Меморандум между Парламентской cетью Движения неприсоединения и Фондом тюркской культуры и наследия.

Подписи под документом поставили спикер Милли Меджлиса, председательница Парламентской Сети Движения Неприсоединения Сагиба Гафарова и руководительница Фонда Тюркской Культуры и Наследия Актоты Рамкулова.

Спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова коснулась значимости документа и подчеркнула, что он послужит усилению сотрудничества между Парламентской Сетью Движения Неприсоединения и Фондом Тюркской Культуры и Наследия.