АН Азербайджана подписала меморандум с китайско-российским инновационным технопарком

4 августа 2017 19:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Руководство китайско-российского инновационного технопарка совершило визит в Парк высоких технологий Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), говорится в сообщении Академии наук, распространенном в пятницу.

В ходе встречи с директором Технопарка, доктором философии по аграрным наукам Вугаром Бабаевым были обсуждены перспективы сотрудничества между двумя структурами. Вугар Бабаев подчеркнул необходимость реализации успешных проектов для расширения национальной инновационной системы и усиления притока инвестиций в данную сферу.

Он отметил, что расширение международных связей с целью внесения вклада в национальное экономическое развитие посредством науки, технологий и инновации играют важную роль в создании инфраструктуры для осуществления инновационной политики.

Генеральный директор Китайско-российского инновационного технопарка Чжан Женчжуна отметил, что Технопарк, являющийся первой межправительственной и межгосударственной организацией в сфере новых технологий по Китайско-Российскому региону, имеет большой опыт сотрудничества с постсоветскими странами.

Он сообщил, что на территории Технопарка функционируют 350 резидентов по подготовке новых материалов, интеграции биофармацевтических, электронных и механических систем, производству высококачественной сельскохозяйственной продукции. Технопарк, обладающий большой базой по осуществлению инновационной деятельности, предлагает резидентам совместное инновационное развитие в Китае.

В ходе встречи был подписан меморандум о сотрудничестве между ПВТ НАНА и Китайско-российским инновационным технопарком.

Согласно документу, стороны совместно осуществят научно-технические программы и инновационные проекты, а также проведут обмен информацией в области развития промышленной инфраструктуры. Кроме того, предполагается создание совместных лабораторий, научно-технических и инновационных центров в области инноваций и технологий, а также организация взаимных визитов.

В рамках визита руководство Китайско-российского инновационного Технопарка проведет в Баку ряд встреч.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Azernews Newspaper
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