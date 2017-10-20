В УК Азербайджана внесено около 300 изменений

20 октября 2017 18:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На прошедшем в пятницу пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) был вынесен на обсуждение законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджана".

В целом проект предусматривает внесение около 300 изменений в Уголовный кодекс.

Так, из кодекса изъят ряд статей. Путем исключения из Уголовного кодекса составов преступления 15 деяний были декриминализированы. Это в основном преступления против собственности и совершенные по неосторожности.

В кодекс внесен новый вид наказания в виде «ограничения свободы». Ограничение свободы и другие подобные меры наказания в целом включены в санкции 152 статей.

Согласно изменениям, 18 преступлений переведены из категории менее тяжких преступлений в категорию преступлений, не представляющих большой общественной опасности, в то же время четыре преступления переведены из категории тяжких в категорию менее тяжких преступлений.

После обсуждений проект был поставлен на голосование и принят большинством голосов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Azernews Newspaper
Новости по теме
Президент Грузии подписал осуществленные в Конституции изменения
Грузия 19 октября 21:49
В Азербайджане расширяются полномочия муниципалитетов
Общество 13 октября 17:38
В Азербайджане может быть увеличена отсрочка отбывания наказания лицами, имеющими малолетних детей
Общество 10 октября 18:00
Парламентская делегация Азербайджана во главе со спикером посетит Минск и Санкт-Петербург
Политика 9 октября 22:27
В Азербайджане планируется снижение высшего предела наказания за ряд преступлений
Общество 29 сентября 17:27
В Азербайджане для надзора за отбыванием наказания будут использовать электронные средства
Общество 29 сентября 16:32
Парламент Азербайджана обсудит закон о стимулировании страхования в сельском хозяйстве
Политика 20 сентября 15:19
В Азербайджане предложено создать парк памятников советского периода
Общество 19 сентября 16:38
Парламент Азербайджана обсудит введение наказания за оскорбление работников скорой помощи
Общество 13 сентября 15:45
Жители многоквартирных зданий в Азербайджане будут сами участвовать в управлении домом
Экономика 13 июня 16:14
В Азербайджане значительно увеличен штраф за незаконную охоту
Общество 5 июня 23:06
В Азербайджане значительно увеличен штраф за незаконный вылов рыбы
Общество 5 июня 16:01
В Азербайджане могут ввести штраф за бесплатную раздачу лекарств в рамках рекламных акций
Общество 1 июня 16:49
В Азербайджане могут внести изменения в закон "О борьбе с туберкулезом"
Общество 1 июня 15:56
В Азербайджане введен запрет на прерывание детских телепередач рекламой алкоголя
Общество 31 мая 17:12
В Азербайджане принят закон о правилах этического поведения членов муниципалитетов
Политика 31 мая 15:57
В Азербайджане могут увеличить штраф за необоснованное увольнение женщины
Общество 30 мая 15:39
В Азербайджане ужесточат наказание за незаконные аборты
Общество 30 мая 09:28