В УК Азербайджана внесено около 300 изменений

БАКУ /Trend/ - На прошедшем в пятницу пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) был вынесен на обсуждение законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджана".

В целом проект предусматривает внесение около 300 изменений в Уголовный кодекс.

Так, из кодекса изъят ряд статей. Путем исключения из Уголовного кодекса составов преступления 15 деяний были декриминализированы. Это в основном преступления против собственности и совершенные по неосторожности.

В кодекс внесен новый вид наказания в виде «ограничения свободы». Ограничение свободы и другие подобные меры наказания в целом включены в санкции 152 статей.

Согласно изменениям, 18 преступлений переведены из категории менее тяжких преступлений в категорию преступлений, не представляющих большой общественной опасности, в то же время четыре преступления переведены из категории тяжких в категорию менее тяжких преступлений.

После обсуждений проект был поставлен на голосование и принят большинством голосов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)