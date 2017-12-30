Около 77% населения Азербайджана прошло в текущем году медобследование

30 декабря 2017 16:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В текущем году медицинское обследование прошли 76,6 процента населения Азербайджана, сказал начальник отдела организации медицинской помощи министерства здравоохранения Гюльмирза Поладов.

Он отметил, что граждане в возрасте старше 18 лет были обследованы в медицинских учреждениях с широкими диагностическими возможностями.

«У трех процентов были выявлены первичные заболевания, 37,1 процента - направлены на дополнительное обследование, 0,5 процента – госпитализированы», - сказал Поладов.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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