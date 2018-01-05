В Азербайджане увеличена зарплата почти 42 тысячам учителей

БАКУ /Trend/ - С 1 января 2018 года увеличена зарплата у почти 42 тысяч азербайджанских учителей, прошедших диагностическое оценивание в мае-апреле 2017 года, говорится в сообщении минобразования, распространенном в пятницу.

Учителя, принятые на работу в государственные общеобразовательные заведения посредством централизованного конкурса, согласно распоряжению Президента Азербайджана, приравниваются к учителям, прошедшим диагностическое оценивание. На основании этого решения, повышена зарплата у порядка шести тысяч учителей, успешно сдавших приемный экзамен и принятых на работу в 2017 году.

Отметим, что с 2014 года диагностическое оценивание прошли 140 тысяч учителей, в том числе 41 360 человек из общего числа в прошлом году. В настоящее время уже завершено диагностическое оценивание учителей общеобразовательных школ страны.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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