В Баку займутся укреплением материально-технической базы школ

БАКУ /Trend/ - В Баку появились хозяйственные группы, которые помогут укрепить материально-техническую базу общеобразовательных учреждений, сообщает в четверг Управление образования Баку.

Всего создано пять хозяйственных группы, деятельность которых охватит 12 районов города: Бинагадинский и Насиминский районы, Ясамальский, Сабаильский и Гарадагский районы, Низаминский и Наримановский районы, Хатаинский и Сураханский районы, Хазарский, Сабунчинский и Пираллахинский районы.

Хозяйственные группы займутся вопросами ремонта, строительства, оснащения школ, использования коммунальных услуг в общеобразовательных учреждениях. Кроме того, группы помогут оперативно доставлять в школы учебники.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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