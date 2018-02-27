Пройдет экзамен по приему в органы прокуратуры Азербайджана

27 февраля 2018 19:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) совместно с Генпрокуратурой Азербайджана проведет тестовый экзамен для желающих работать в органах прокуратуры, говорится во вторник в сообщении ГЭЦ.

Экзамен проводится согласно утвержденным указом Президента от 19 июня 2001 года правилам проведения конкурса кандидатов для поступления на работу в прокуратуру.

Тестовый экзамен для 481 кандидата, подавшего документы, состоится 28 февраля в 10:00 во Дворце спорта в Баку.

В соответствие с правилами конкурса кандидаты, набравшие 70 и более баллов, будут допущены к следующему туру.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Азербайджане обнародованы результаты первого этапа приемных экзаменов в магистратуру
Общество 26 февраля 19:11
В Азербайджане стали известны даты выпускных экзаменов в регионах
Общество 26 февраля 16:00
В Азербайджане сегодня завершается прием документов в резидентуру
Общество 22 февраля 18:12
В Азербайджане завершается прием документов в магистратуру
Экономика 12 февраля 14:25
В Азербайджане обнародованы даты приемных экзаменов
Общество 6 февраля 17:15
Начался прием документов в магистратуру вузов и АН Азербайджана
Общество 2 февраля 10:28
В Азербайджане завершается регистрация для участия в экзамене по приему на госслужбу
Общество 24 января 16:34
В Азербайджане самые высокие результаты на экзаменах в резидентуру показали по лечебному делу и педиатрии
Общество 23 января 17:53
В Азербайджане в феврале пройдет еще один экзамен по приему на госслужбу
Общество 23 января 16:42
В Азербайджане будет проведен пробный экзамен в медицинскую резидентуру
Общество 23 января 16:07
Высшее образование Азербайджана необходимо интегрировать в европейское пространство - Аббасзаде
Общество 18 января 15:52
В Азербайджане состоится пробный экзамен в магистратуру
Общество 18 января 15:39
В Азербайджане обнародованы даты выпускных и вступительных экзаменов
Общество 17 января 16:40
В Азербайджане пройдет собеседование на замещение руководящих должностей
Общество 29 декабря 2017 16:35
В Баку и Сумгайыте знания шестиклассников оценят в ходе мониторингового экзамена
Общество 20 декабря 2017 19:18
В Азербайджане пройдет тестовый экзамен по приему на госслужбу
Общество 14 декабря 2017 16:22
Завершается регистрация на участие в экзамене по приему на госслужбу в Азербайджане
Общество 6 декабря 2017 14:29
В Азербайджане завтра пройдет тестовый экзамен для поступающих на госслужбу
Общество 5 декабря 2017 18:35