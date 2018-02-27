Пройдет экзамен по приему в органы прокуратуры Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) совместно с Генпрокуратурой Азербайджана проведет тестовый экзамен для желающих работать в органах прокуратуры, говорится во вторник в сообщении ГЭЦ.

Экзамен проводится согласно утвержденным указом Президента от 19 июня 2001 года правилам проведения конкурса кандидатов для поступления на работу в прокуратуру.

Тестовый экзамен для 481 кандидата, подавшего документы, состоится 28 февраля в 10:00 во Дворце спорта в Баку.

В соответствие с правилами конкурса кандидаты, набравшие 70 и более баллов, будут допущены к следующему туру.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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