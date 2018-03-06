Лечение в детсадах Азербайджана будет бесплатным

БАКУ /Trend/ - В дошкольных образовательных учреждениях Азербайджана будут бесплатно проводиться медицинское обследование и предоставляться дополнительные лечебно-реабилитационные услуги детям, нуждающимся в лечении.

Это предусматривает новый «Порядок предоставления дополнительного обследования и дополнительных лечебно-реабилитационных услуг детям, нуждающимся в лечении, в дошкольных образовательных учреждениях Азербайджана», утвержденный Кабмином.

В соответствии с порядком, медобслуживание оказывается медработниками дошкольных образовательных учреждений или медработниками территориального амбулаторно-поликлинического учреждения, прикрепленного к дошкольному образовательному учреждению.

Лечебно-реабилитационные услуги, которые будут предоставляться индивидуально, будут определены государственным медицинским учреждением, проводящим обязательную диспансеризацию.

В соответствии с порядком, другие медицинские услуги детям, нуждающимся в лечении и в лечебно-реабилитационных услугах, за исключением неотложных случаев, будут оказаны по согласованию с их родителями и законными представителями.

Результаты оказанных ребенку дополнительных лечебно-реабилитационных услуг будут оценены врачом, прикрепленным к дошкольному образовательному учреждению территориальным амбулаторно-поликлиническим учреждением.

В зависимости от состояния здоровья ребенка в случае необходимости эти меры будут продолжены.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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