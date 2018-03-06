Лечение в детсадах Азербайджана будет бесплатным

6 марта 2018 20:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В дошкольных образовательных учреждениях Азербайджана будут бесплатно проводиться медицинское обследование и предоставляться дополнительные лечебно-реабилитационные услуги детям, нуждающимся в лечении.

Это предусматривает новый «Порядок предоставления дополнительного обследования и дополнительных лечебно-реабилитационных услуг детям, нуждающимся в лечении, в дошкольных образовательных учреждениях Азербайджана», утвержденный Кабмином.

В соответствии с порядком, медобслуживание оказывается медработниками дошкольных образовательных учреждений или медработниками территориального амбулаторно-поликлинического учреждения, прикрепленного к дошкольному образовательному учреждению.

Лечебно-реабилитационные услуги, которые будут предоставляться индивидуально, будут определены государственным медицинским учреждением, проводящим обязательную диспансеризацию.

В соответствии с порядком, другие медицинские услуги детям, нуждающимся в лечении и в лечебно-реабилитационных услугах, за исключением неотложных случаев, будут оказаны по согласованию с их родителями и законными представителями.

Результаты оказанных ребенку дополнительных лечебно-реабилитационных услуг будут оценены врачом, прикрепленным к дошкольному образовательному учреждению территориальным амбулаторно-поликлиническим учреждением.

В зависимости от состояния здоровья ребенка в случае необходимости эти меры будут продолжены.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Азербайджане будут созданы новые типы детсадов
Общество 23 ноября 2016 20:33
В школах Азербайджана предложено преподавать ПДД
Общество 2 февраля 2015 17:36
Детсадам Баку выдана единая летняя форма (ФОТО)
Общество 7 июля 2014 10:42
Началось применение единой формы одежды в государственных детсадах Баку (ФОТО)
Общество 13 января 2014 12:36