Лучшие моменты соревнований Кубка мира по спортивной гимнастике FIG в Баку (ФОТО)

18 марта 2018 14:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку в Национальной гимнастической арене стартовал последний день соревнований по отдельным снарядам Кубка мира по спортивной гимнастике.

В этот день проходят финалы среди мужчин в опорном прыжке, в упражнениях на коне и перекладине, а среди женщин – в упражнениях на бревне и в вольных упражнениях.

Соревновая в рамках Кубка мира по спортивной гимнастике стартовали 15 марта. Всего в соревнованиях принимали участие 102 гимнаста из 25 стран.

Представляем вниманию читателей лучшие фото-моменты Кубка мира по спортивной гимнастике FIG, который проходит в Баку в Национальной арене гимнастики, передает Trend.

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