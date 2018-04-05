Указ Президента позволит интенсифицировать работу в сфере пассажироперевозок - БТА

БАКУ /Trend/ - В рамках полномочий, предоставленных Бакинскому транспортному агентству (БТА) в соответствии с Уставом, утвержденным указом Президента Азербайджана, станет возможным еще большее усовершенствование организации дорожного движения, а также регулирования и государственного контроля перевозок пассажиров на административной территории столицы.

Об этом сказал Trend заведующий отделом по связям с общественностью БТА Маис Агаев.

По его словам, одним из наиболее важных аспектов данного процесса является создание благоприятных условий для решения многих проблем, существующих в сфере пассажирских перевозок.

Он отметил, что сегодня многие физические и юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере пассажирских перевозок, либо не обладают производственной базой либо имеющиеся у них базы не соответствуют поставленным требованиям.

«Именно это является основным источником проблем, существующих на сегодняшний день в данной сфере. Бакинское транспортное агентство, воспользовавшись полномочиями, предоставленными указом, интенсифицирует работу по устранению имеющихся проблем», -сказал он.

Коснувшись темы функционирования в столице паркоматов Агаев сообщил, что специалисты агентства проанализируют ситуацию, сложившуюся на территории Баку в связи с данным вопросом, после чего будет разработан и реализован конкретный план действий.

(Автор: Самир Али. Текст: Абдулрахман Юсубов)

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