Указ Президента позволит интенсифицировать работу в сфере пассажироперевозок - БТА

5 апреля 2018 03:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках полномочий, предоставленных Бакинскому транспортному агентству (БТА) в соответствии с Уставом, утвержденным указом Президента Азербайджана, станет возможным еще большее усовершенствование организации дорожного движения, а также регулирования и государственного контроля перевозок пассажиров на административной территории столицы.

Об этом сказал Trend заведующий отделом по связям с общественностью БТА Маис Агаев.

По его словам, одним из наиболее важных аспектов данного процесса является создание благоприятных условий для решения многих проблем, существующих в сфере пассажирских перевозок.

Он отметил, что сегодня многие физические и юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере пассажирских перевозок, либо не обладают производственной базой либо имеющиеся у них базы не соответствуют поставленным требованиям.

«Именно это является основным источником проблем, существующих на сегодняшний день в данной сфере. Бакинское транспортное агентство, воспользовавшись полномочиями, предоставленными указом, интенсифицирует работу по устранению имеющихся проблем», -сказал он.

Коснувшись темы функционирования в столице паркоматов Агаев сообщил, что специалисты агентства проанализируют ситуацию, сложившуюся на территории Баку в связи с данным вопросом, после чего будет разработан и реализован конкретный план действий.

(Автор: Самир Али. Текст: Абдулрахман Юсубов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
На основных автомагистралях Баку снижена максимально допустимая скорость движения
Общество 31 марта 02:10
В Баку открылся четвертый центр транспортного обмена «Дарнагюль»
Общество 17 марта 12:17
В Баку изменено движение трех автобусных маршрутов
Общество 16 марта 18:08
В субботу в Баку откроется четвертый центр транспортного обмена «Дарнагюль»
Общество 14 марта 18:19
В Баку ограничат движение на ряде улиц
Общество 13 марта 23:00
На автобусных остановках в Баку запретили курить (ФОТО)
Общество 13 марта 16:39
Снижена допустимая скорость движения на главных автомагистралях Баку
Общество 12 марта 15:39
На основных улицах и проспектах Баку образовались пробки (ФОТО)
Общество 5 марта 19:03
На безналичную оплату проезда будет переведено более 700 транспортных средств - Бактрансагентство
Общество 28 февраля 15:04
В Баку изменена схема движения автобусов ряда маршрутов
Общество 23 февраля 17:55
На одном из центральных проспектов Баку образовалась пробка (ФОТО)
Общество 16 февраля 17:59
Еще на одном маршруте автобусов в Баку произведены изменения
Общество 1 февраля 14:53
В Баку будет реализован пилотный проект по безопасности движения (ВИДЕО)
Общество 24 января 14:08
В Баку внесены изменения в схему движения одного из автобусных маршрутов
Общество 19 января 17:32
Ограничивается автодвижение по мосту на трассе Баку-Алят-госграница Грузии (ФОТО)
Общество 15 января 16:51
В Баку перенесено открытие центра транспортного обмена «Дарнагюль»
Общество 13 января 11:55
В Баку изменены конечные остановки автобусов ряда маршрутов
Общество 12 января 18:48
В Баку внесены изменения в движение автобусов маршрута № 132
Общество 12 января 16:54