Азербайджанская юниорка вышла в полуфинал ЧЕ в Баку в соревнованиях по прыжкам на батуте

12 апреля 2018 22:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская гимнастка Сельджан Магсудова в четверг вышла в полуфинал соревнований по прыжкам на батуте среди юниоров на XXVI Чемпионате Европы в Баку.

По итогам квалификации Магсудова показала третий результат, набрав 95,790 балла.

Сегодня в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал первый день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

В первый день ЧЕ проходят квалификационные соревнования по прыжкам на батуте среди юниоров, а также по прыжкам на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди взрослых. Кроме того, в конце дня состоятся финальные соревнования по синхронным прыжкам на батуте среди мальчиков и девочек в возрастной категории юниоров.

Азербайджан в первый день соревнований представляют Сельджан Магсудова, Рияд Аббасов и Михаил Малкин.

В XXVI Чемпионате Европы будут участвовать в общей сложности 420 гимнастов из 25 стран. Турнир, который будет длиться четыре дня в Национальной арене гимнастики, ставшей родной для многих гимнастов, объединит в себе четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.

Согласно формату соревнований чемпионатов Европы и мира, по которому в индивидуальной программе соревнования состоят из двух квалификационных раундов, в рамках чемпионата в индивидуальной программе до финалов также пройдут полуфиналы среди 24 гимнастов, показавших лучший результат в первом раунде.

Чемпионат Европы примечателен тем, что юниоры именно в Баку смогут завоевать лицензии на Юношеские Олимпийские игры 2018 года, а взрослые гимнасты - на Европейские игры 2019 года.

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Azernews Newspaper
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