Награждены победители интеллектуальной игры, посвященной 95-летию со дня рождения видного ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой (ФОТО)

20 апреля 2018 19:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - При совместной организации Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана и Исполнительной власти Бинагадинского района Баку в пятницу состоялась церемония награждения победителей интеллектуальной игры "К победе", посвященной 95-летию со дня рождения видного ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

В начале мероприятия был показан фильм «Жизнь, полная света», посвященный Зарифе Алиеве.

Затем выступил глава Исполнительной власти Бинагадинского района Халеддин Искендеров, подчеркнувший, что на территории района находится парк, который носит имя Зарифы Алиевой, и поэтому неслучайно, что финал этой игры проводится в районе.

Председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова отметила, что Азербайджан – одна из немногих стран, где политике в области женщин и детей придается особое значение, и что дети и молодежь должны стараться расширять свои знания и умения, быть патриотами. Она добавила, что проведение подобных игр очень важно с точки зрения расширения информации об истории, культуре, видных представителях интеллигенции Азербайджана.

Гусейнова сказала, что Зарифа Алиева уделяла большое внимание интеллектуальному развитию молодежи, мечтала видеть детей и молодежь Азербайджана интеллектуальной, способной и грамотной.

В своем выступлении председатель парламентского комитета по здравоохранению Ахлиман Амирасланов сказал, что Зарифа Алиева была одной из личностей, пропагандирующих Азербайджан в мире. По его словам, Зарифа Алиева занималась самыми актуальными проблемами офтальмологии.

«Большая часть научной деятельности Зарифы Алиевой была связана с Москвой. Она достигла больших научных успехов в Москве, и благодаря этим успехам ученый смогла сказать свое слово в сфере здравоохранения», - отметил Амирасланов.

Член Национального совета телерадиовещания Сона Велиева сказала, что Зарифа Алиева была не только видным ученым-медиком, она была и исследователем истории.

«Несмотря на огромный объем работы и заботы, Зарифа Алиева занималась и историческими исследованиями», - сказала Велиева.

Депутат Милли Меджлиса (парламента) Малахат Ибрагимгызы отметила, что Зарифа Алиева была не только выдающимся ученым, она как супруга всегда была моральной опорой для общенационального лидера Гейдара Алиева в его напряженной политической деятельности.

Затем состоялось награждение победителей игры.

Право выступать в финале интеллектуальной игры, в которой участвовали команды, представляющие бакинские села и поселки, завоевали команды, победившие в отборочных турах.

Команды, занявшие первое, второе и третье места, были награждены дипломами и подарками. За первое место также был вручен кубок «К победе».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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