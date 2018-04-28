Состоялась церемония награждения индивидуальных победителей и призеров на Кубке мира в Баку (ФОТО)

28 апреля 2018 17:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку на Национальной арене гимнастики состоялась церемония награждения индивидуальных гимнасток по итогам многоборья в рамках Кубка мира по художественной гимнастике.

По итогам четырех упражнений лучший результат показала российская гимнастка Мария Сергеева - 69,050 балла. Второе место заняла представительница Украины Влада Никольченко с результатом 67,550 балла. Бронза же досталась белорусской спортсменке Анастасии Салос, набравшей 66,550 балла.

Медали победителям вручили член исполнительного комитета Федерации гимнастики Азербайджана Мариана Василева, член технического комитета Международной федерации гимнастики по художественной гимнастике Керолайн Хант и президент федерации художественной гимнастики Грузии Нелли Саладзе.

Также состоялось вручение кубка FIG по итогам трех лучших результатов, показанных на четырех этапах Кубка мира текущего года. Кубок достался израильской гимнастке Линой Ашрам, которая была награждена заочно - Кубок был вручен членом технического комитета Международной федерации гимнастики по художественной гимнастике Керолайн Хант главе израильской делегации Фире Воронофф.

Кроме того состоялось вручение специально учрежденного приза Федерации гимнастики Азербайджана AGF Trophy за самый высокий исполнительный балл, который был вручен российской гимнастке Марии Сергеевой. Награду вручила член исполкома Федерации гимнастики Азербайджана Мариана Василева.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике.

Сегодня прошли квалификационные соревнования индивидуальных гимнасток с булавами и лентой и групповых команд с тремя мячами и двумя скакалками. Также в течение дня будут определены победители в многоборье, как в индивидуальном, так и в групповом зачете.

Азербайджан во второй день соревнований представляют Вероника Гудис и Зохра Агамирова в индивидуальных выступлениях, а также групповая команда в составе Айшан Байрамовой, Дианы Доман, Зейнаб Гумматовой, Алии Пашаевой и Сианы Василевой.

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Баку в шестой раз. В турнире, который продлится до 29 апреля 2018 года, ожидается участие 127 гимнасток из 26 стран. Из них 44 спортсменки выступают в индивидуальной программе, тогда как 83 гимнастки соревнуются в составе команд в групповых упражнениях.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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