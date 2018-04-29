Федерация гимнастики Азербайджана провела великолепный Кубок мира - болгарская спортсменка

29 апреля 2018 16:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Федерация гимнастики Азербайджана провела великолепный турнир, сказала Trend в воскресенье болгарская гимнастка Боряна Калейн, выигравшая "серебро" в упражнениях с булавами на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку.

"Я очень рада своему успеху, здорово выиграть серебряную медаль, она действительно очень важна для меня", - сказала Боряна Калейн.

Она поблагодарила Федерацию гимнастики Азербайджана за хорошее проведение турнира.

"Мне нравится выступать в Баку, здесь всегда великолепные соревнования", - сказала Калейн.

Она также высоко оценила азербайджанских гимнасток.

"Мне очень нравится Зохра Агамирова", - сказала Калейн.

В воскресенье стартовали финалы Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку.

Соревнования проходят в Национальной арене гимнастики.

Сегодня разыгрываются шесть комплектов медалей (четыре - в индивидуальных упражнениях и два - в групповых выступлениях) и определятся победители в индивидуальных упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой, а также в групповых упражнениях с пятью обручами, тремя мячами и двумя скакалками.

Азербайджан сегодня представляет групповая команда в составе Айшан Байрамовой, Дианы Доман, Зейнаб Гумматовой, Алии Пашаевой и Сианы Василевой.

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Баку в шестой раз. В турнире, который стартовал в пятницу, принимают участие 127 гимнасток из 26 стран. 44 спортсменки выступают в индивидуальной программе, а 83 гимнастки соревнуются в групповых упражнениях.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)

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