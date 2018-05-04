Карабахские скакуны выступят в Королевском Виндзорском конном шоу

4 мая 2018 12:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Выступление карабахских скакунов станет одним из главных представлений Королевского Виндзорского конного шоу, сообщает газета Royal Borough Observer.

Как отмечается, это возвращение в Виндзор первое после выступления на праздновании 90-летия королевы в 2016 году.

Вместе с карабахскими скакунами выступит танцевальный ансамбль “Сархадчи”, который исполнит традиционные азербайджанские танцы и покажет огненное шоу.

Газета отмечает, что выступление подготовлено специально для Королевского Виндзорского конного шоу.

Королевское Виндзорское конное шоу пройдет с 9 по 13 мая. В его рамках пройдут выставки лошадей, показательные выступления, театрализованные представления и соревнования. Шоу проходит в королевском парке Виндзорского замка, и члены королевской семьи обязательно приезжают увидеть это грандиозное событие.

(Автор: Азад Гасанли)
Твиттер: @AzadHasanli

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Azernews Newspaper
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