В Азербайджане ужесточены штрафы в отношении объектов общепита

11 мая 2018 15:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ужесточены штрафа в отношении объектов общепита, нарушающих требования Кодекса об административных правонарушениях, сказал в пятницу журналистам сотрудник департамента защиты окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Кенан Керимли.

«Физические лица, не установившие специальное оборудование для предотвращения выбросов в окружающую среду, будут штрафоваться на сумму от 600 до 25 тысяч манатов, юридические лица - на 20-25 тысяч манатов», - сказал сотрудник департамента.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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