Первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по спортивной гимнастике организованы безукоризненно - Дарий Морозов

БАКУ /Trend/ - Организация соревнований Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по спортивной гимнастике проходит на высшем уровне, сказал Trend в пятницу спортсмен Дарий Морозов, занявший первое место в соревнованиях среди гимнастов в возрастной категории "взрослых".

"Для спортсменов созданы идеальные условия, все организовано безукоризненно", - добавил гимнаст.

Гимнаст признался, что впечатления от своего выступления у него очень хорошие, и сейчас он будет готовиться к Чемпионату Европы в Глазго (Шотландия).

"Признаюсь, не совсем доволен своим сегодняшним выступлением. К Чемпионату Европы нужно быть в хорошей форме. Многие мои программы требуют доработку, нужно усложнять некоторые комбинации, тогда я буду доволен", - сказал Морозов.

В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовали соревнования Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по мужской и женской спортивной гимнастике.

На двухдневном турнире ожидается выступление более 100 гимнастов, представляющих Бакинскую школу гимнастики, клубы “Оджаг Спорт” и “Нефтчи”, Культурный центр “Зиря”, Республиканский Олимпийский спортивный лицей, а также город Сумгайыт.

Женщины выступят в возрастных категориях “взрослых”, “юниоров”, “пре-юниоров”, “детей” и “малышей”, а мужчины в возрастных группах “взрослых”, “юниоров”, “пре-юниоров”, “детей”, “малышей, “младших” и “детишек”.

(Автор: Джани Бабаева)

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