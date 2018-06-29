Первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по спортивной гимнастике организованы безукоризненно - Дарий Морозов

29 июня 2018 17:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Организация соревнований Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по спортивной гимнастике проходит на высшем уровне, сказал Trend в пятницу спортсмен Дарий Морозов, занявший первое место в соревнованиях среди гимнастов в возрастной категории "взрослых".

"Для спортсменов созданы идеальные условия, все организовано безукоризненно", - добавил гимнаст.

Гимнаст признался, что впечатления от своего выступления у него очень хорошие, и сейчас он будет готовиться к Чемпионату Европы в Глазго (Шотландия).

"Признаюсь, не совсем доволен своим сегодняшним выступлением. К Чемпионату Европы нужно быть в хорошей форме. Многие мои программы требуют доработку, нужно усложнять некоторые комбинации, тогда я буду доволен", - сказал Морозов.

В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовали соревнования Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по мужской и женской спортивной гимнастике.

На двухдневном турнире ожидается выступление более 100 гимнастов, представляющих Бакинскую школу гимнастики, клубы “Оджаг Спорт” и “Нефтчи”, Культурный центр “Зиря”, Республиканский Олимпийский спортивный лицей, а также город Сумгайыт.

Женщины выступят в возрастных категориях “взрослых”, “юниоров”, “пре-юниоров”, “детей” и “малышей”, а мужчины в возрастных группах “взрослых”, “юниоров”, “пре-юниоров”, “детей”, “малышей, “младших” и “детишек”.

(Автор: Джани Бабаева)

.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Прошло награждение призеров Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по спортивной гимнастике (ФОТО)
Общество 16:06
В Азербайджане созданы прекрасные условия для спортсменов - новичок сборной
Общество 16 марта 18:20
Украинский спортсмен рассказал о впечатлениях от Национальной арены гимнастики в Баку (ФОТО)
Общество 14 марта 19:41
В Новой Зеландии нет таких условий для гимнастов, как в Баку - тренер (ФОТО)
Общество 15 декабря 2017 11:22
Стартовал заключительный день чемпионатов Азербайджана и первенств Баку по 4 гимнастическим дисциплинам (ФОТО)
Общество 26 ноября 2017 16:07
Цискаридзе провел мастер-класс для азербайджанских гимнасток (ФОТО)
Общество 26 ноября 2017 03:14
Объединенные соревнования по 4 видам гимнастики в Баку продолжают «художницы» и представители аэробики (ФОТО)
Общество 24 ноября 2017 20:11
Азербайджанские волейболистки уступили сборной Италии (ФОТО)
Общество 18 сентября 2017 19:59
Баку полностью готов к Чемпионату Европы по прыжкам на батуте - UEG
Общество 1 сентября 2017 15:46
Федерация гимнастики Азербайджана открывает сезон национальных соревнований
Общество 6 июня 2017 14:05
Стартовали подиумные тренировки спортивных гимнастов в рамках Игр исламской солидарности в Баку (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Общество 11 мая 2017 13:32
Баку организовал очередное гимнастическое шоу (ФОТО)
Общество 20 февраля 2017 13:37
Спасибо Федерации гимнастики Азербайджана за великолепные условия – глава венгерской делегации (ФОТО)
Общество 7 декабря 2016 18:29
Стартовал второй день соревнований XXIII Чемпионата и Первенства Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Общество 2 декабря 2016 12:41
В Баку стартовал Чемпионат по акробатической гимнастике (ФОТО)
Общество 7 ноября 2016 12:39
Жители города Баку! Присоединяйтесь к Европейскому движению за здоровый образ жизни!
Общество 15 сентября 2016 16:42
В уникальной Национальной Арене Гимнастики Азербайджана (ФОТО)
Общество 17 мая 2016 16:01
Стартовал второй день соревнований чемпионата Азербайджана и первенства Баку по прыжкам на батуте (ФОТО)
Общество 13 мая 2016 15:10