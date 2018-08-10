Мариана Василева: Огромное спасибо президенту Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиевой за поддержку и все созданные условия

БАКУ /Trend/ - Развитие гимнастики в Азербайджане связано с именем президента Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиевой, сказала Trend в пятницу главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева на полях соревнований XXV Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по художественной гимнастике.

"Огромное спасибо Мехрибан Алиевой за поддержку и все созданные для нас условия. Мы развиваемся с каждым днем, идем вперед. Нам предоставлен огромный шанс показать себя и расти дальше. Мы организовываем лучшие соревнования. Наши национальные соревнования проводятся как чемпионаты мира и не уступают им по уровню организации. У нас самая лучшая Арена гимнастики в мире, на которой не только проводятся соревнования, это еще и тренировочная арена. Мы практически не выезжаем на сборы, наоборот к нам приезжают. На данный момент юниорская команда из Египта находится у нас на сборах, на прошлой недели была команда Венгрии, также были гимнастки из Австралии, Латвии. Мы ждем еще спортсменов из Новой Зеландии, Мексики - мы помогаем им в составлении программы, подготовке гимнасток. Приятно, если они нуждаются в нашей помощи, значит мы - авторитет", - добавила Василева.

Рассказывая о проведении соревнований, Мариана Василева отметила, что в XXV Чемпионате Азербайджана и Первенстве Баку по художественной гимнастике участвует более ста гимнасток.

"Соревнуются они в индивидуальной программе и в групповых упражнениях. Отмечу, что качество выступлений и уровень гимнасток растут. Очень радует наша публика, вижу, что родители поддерживают не только собственных чад, но и всех выступающих детишек. Зрители приходят с плакатами - это очень приятно и означает, что они вкладывают свою душу", - сказала главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике.

Мариана Василева отметила, что на данный момент она отбирает гимнасток, которые в конце года будут тренироваться в Национальной арене гимнастики.

"Согласовывала мнение с судьями, у них тоже задача отметить самых перспективных гимнасток, и у нас абсолютно совпало мнение, что очень приятно", - отметила она.

В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовали соревнования XXV Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по художественной гимнастике.

В индивидуальной программе в соревнованиях выступают гимнастки 2010, 2009, 2008, 2006-2007, 2003-2005 и 2002 годов рождения, а команды в групповых упражнениях ведут борьбу в возрастных категориях 2008-2010 и 2006-2007 годов рождения. Победители среди гимнасток, как выступающих в индивидуальной программе, так и по программе групповых упражнений, будут определены по сумме многоборья.

А в командном зачете учитываются лучшие результаты команд в групповых упражнениях, состоящих из гимнасток 2008-2010 и 2006-2007 годов рождения, а также индивидуальных гимнасток, входящих в возрастные категории 2008-2010, 2006-2007 и 2003-2005 годов.

Всего в соревнованиях принимают участие 117 гимнасток, представляющих Бакинскую школу гимнастики, клубы “Оджаг Спорт” и “АйУлдуз", Олимпийский спортивный центр “Сярхядчи”, Республиканскую комплексную спортивную школу, спортивный клуб "Зирвя", а также города Гусар и Гянджа.

В ходе трехдневных соревнований также будут организованы различные конкурсы и флэшмобы в рамках развлекательной программы для зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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