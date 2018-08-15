В ряде больниц Азербайджана выявлены финансовые нарушения

БАКУ /Trend/ - Госслужба финансового надзора при министерстве финансов Азербайджана за первую половину 2018 года обнаружила недостатки в ряде больниц, говорится в среду в сообщении министерства.

В результате мероприятий по контролю, проведенных в финансируемых государством клинических больницах, было выявлено, что бухгалтерия без каких-ибо оснований повысила зарплату работников, также был выявлен факт расточительства средств, которые были переведены на пластиковую карту лиц, ранее работавших в проверяемых объектах, а также лиц, которые в настоящее время там работают. Также выявлено, что было списано топливо, которое было израсходовано из-за превышения нормы пути, выявлена нехватка препаратов, реактивов и продуктов питания, закупка продукции (работы и услуг) без проведения конкурса, обнаружено, что контейнеры, используемые для упаковки эритроцитной массы, свежезамороженной плазмы, трамбоцитной массы, которые выдаются частным предприятиям, не были приобретены у этих предприятий, а также было обнаружено, что, несмотря на то, что врачи не внесли никаких записей в историю болезни пациента, лекарственные препараты были списаны с учета.

В результате мероприятий по контролю, проведенных в центральных районных (городских) больницах, было выявлено, что полученная от организаций в обмен на крупную сумму продукция фактически не оформлялась и была снята с учета путем составления фиктивных документов по якобы полученной продукции, осуществлялся перевод на счет физических лиц без каких-либо оснований под предлогом проведения мероприятий по случаю праздников, безосновательно снимались с учета продуктов питания за счет завышения числа пациентов, лечащихся в стационарных отделениях, дизельное топливо использовалось в большом объеме для обогрева без каких-либо на то оснований, осуществлялась выплата зарплаты сверх нормы путем нарушения правил, регулирующих расчет зарплаты, не использовались соответствующие методы купли-продажи во время закупки продукции, на работу привлекались лица, не имеющие соответствующего образования, и другие подобные недостатки.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.