В Баку проходят тренерские курсы по аэробной гимнастике Академии FIG (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку в Национальной арене гимнастики проходят тренерские курсы первого уровня по аэробной гимнастике Академии Международной федерации гимнастики (FIG).

Курсы стартовали 13 августа и продлятся неделю. В семинаре, который состоит как из теории, так и практики, принимают участие 15 тренеров из разных стран.

Курсы проводят эксперты Международной федерации гимнастики – руководитель курсов Ольга Киселовичева (Словакия), Десислава Богушева (Болгария) и Мариян Колев (Болгария, главный тренер сборной Азербайджана по аэробной гимнастике).

По словам Ольги Киселовичевой, в курсах принимают участие 15 тренеров из разных стран.

"Курсы Академии Международной федерации гимнастики для тренеров организуются по всему миру. В курсах, которые проводятся в Баку, участвуют тренеры из Азербайджана, России, Украины и Узбекистана. Мы очень довольны тем, как проходят курсы", - сказала эксперт из Словакии.

Ольга Киселовичева назвала проведение курсов в Баку историческим моментом.

"Эти курсы всегда проводились на английском и французском языках. И в спортивной аэробике это первый случай, когда они проводятся на русском языке. Это очень важно для тренеров из русскоговорящих стран. И условия, которые созданы для нас в Баку, – самые лучшие, нигде таких условий нет", - добавила она.

Эксперт Международной федерации гимнастики также отметила, что в Национальной арене гимнастики в Баку для тренеров и спортсменов созданы все необходимые условия.

Говоря о развитии аэробной гимнастики в Азербайджане, эксперт подчеркнула, что видит значительное повышение уровня.

Эксперт Десислава Богушева отметила, что очень довольна созданными условиями для проведения курсов.

"Для меня большая честь быть здесь, потому что Федерация гимнастики Азербайджана создает для нас самые лучшие условия в мире. Здесь самая лучшая база в мире", - сказала Богушева.

Эксперт из Болгарии отметила, что федерация гимнастики каждой страны выбирает лучших тренеров и подает заявки на участие в курсах Академии FIG.

"По итогам курсов будет проведено несколько сложных экзаменов. Есть определенный балл, который тренерам нужно будет набрать. Мы уверены, что все участники курсов сдадут его, потому что занятия проходят очень хорошо", - добавила Богушева.

Мариян Колев оценил участие в курсах как прекрасную возможность для тренеров повысить свой уровень профессионального образования.

"Эти курсы проводятся по всему миру, программа очень хорошая. Не думаю, что слушателям курсов будет трудно сдать экзамены. В воскресенье состоится экзамен по теории, а в понедельник будут сдавать практику", - сказал Мариян Колев.

Говоря о деятельности Федерации гимнастики Азербайджана, Мариян Колев отметил, что она проводит огромную работу.

Отметим, что тренерские курсы по аэробной гимнастике Академии Международной федерации гимнастики (FIG) проходят 13-20 августа. По завершении курсов будут проведены практические и теоретические экзамены.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)

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