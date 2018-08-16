В Азербайджане более 10% плановых мест в вузах остались вакантными

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на первом этапе размещения в вузы по уровню бакалавриата остались вакантными 5074 плановых места, то есть 11 процентов мест.

Об этом в четверг сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, прием документов на вакантные места начнется сегодня и продолжится до 20 августа.

Председатель Совета директоров отметила, что 3255 вакантных мест приходится на государственные вузы, в частности на региональные вузы, 1819 - на частные вузы. Процент поступления во всех ведущих вузах страны выше 90 процентов. По первой группе остались 1693 места, по второй - 2611 мест, по третьей - 248, по четвертой - 122, по пятой группе - 400.

Аббасзаде отметила, что из набравших более 540 баллов абитуриентов по первой группе нет не поступивших. Абитуриенты по второй группе, набравшие выше 490 баллов, набравшие выше 550 баллов абитуриенты по третьей группе, а также набравшие выше 610 баллов абитуриенты по четвертой группе смогли поступить в вузы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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