На КПП "Самур" в Азербайджане прошла проверка состояния пропуска лиц и транспорта (ФОТО)

8 сентября 2018 14:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Начальник Государственной пограничной службы Азербайджана, генерал-полковник Эльчин Гулиев и председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана, генерал-лейтенант таможенной службы Сафар Мехтиев проверили состояние пропуска лиц и транспортных средств на таможенном контрольно-пропускном пункте «Самур», расположенном на госгранице Азербайджана с Россией.

Об этом в субботу говорится в сообщении Государственного таможенного комитета.

В сообщении говорится, что была проведена беседа с лицами, пересекающими государственную границу, обсуждались возможности по еще меньшей затрате времени на оформление лиц и транспортных средств.

Было проведено служебное совещание под руководством начальника Государственной пограничной службы и председателя Государственного таможенного комитета. В ходе совещания состоялся обмен мнениями по расширению туристических возможностей страны, дальнейшему улучшению бизнес среды, развитию предпринимательства и по задачам, возложенным на обе структуры, по исполнению поручений и указаний в связи с защитой интересов граждан Азербайджана государственными структурами.

Также обсуждались текущее состояние на таможенном контрольно-пропускном пункте «Самур», регулирование взаимной деятельности местных отделений Государственной пограничной службы и Государственного таможенного комитета.

В то же время, начальник Государственной пограничной службы Эльчин Гулиев, председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев и глава Исполнительной власти Гусарского района Шаир Алхасов обсудили ряд вопросов в связи с благоустройством участков перед таможенным контрольно-пропускным пунктом «Самур».

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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