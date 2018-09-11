Сиявуш Новрузов обратился в связи с днем Ашура

11 сентября 2018 17:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане существует законодательство, регулирующее сферу религии. В стране существует толерантность, ко всем религиям равное отношение.

Об этом во вторник сказал журналистам заместитель исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Сиявуш Новрузов.

Он отметил, что созданы условия для функционирования всех законно зарегистрированных религиозных общин.

По словам депутата, сегодня отношения государства и религии в Азербайджане являются примером для всего мира.

Новрузов также добавил, что в день Ашура запрещается бить и увечить себя.

«Те, кто хочет провести церемонию поминовения в день Ашура, могут провести ее так, как того требует ислам», - сказал Новрузов.

Напомним, что согласно фетве, изданной Управлением мусульман Кавказа, месяц Мухаррам начался 11 сентября, день Ашура приходится на 20 сентября.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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