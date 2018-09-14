В Азербайджане выявлено около 50 фактов загрязнения Каспия

БАКУ /Trend/ - Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов и МВД Азербайджана провели совместные рейды на побережье Каспийского моря в Хачмазе, Астаре, Лянкяране, Сумгайыте, а также на территории Бинагадинского и Сабунчинского районов Баку с целью улучшения экологического состояния и предотвращения загрязнения Каспия.

Об этом на пресс-конференции в пятницу сказал сотрудник минэкологии Фаиг Муталлимов.

По его словам, в ходе рейдов было установлено, что некоторые центры отдыха и объекты общепита, расположенные на побережье Каспия, неправильно управляют бытовыми отходами и сточными водами.

Он подчеркнул, что было выявлено 46 фактов, связанных с невывозом бытовых отходов и сбросом в море неочищенных сточных вод.

Муталлимов добавил, что владельцам объектов было предписано в обязательном порядке устранить выявленные недостатки и они были оштрафованы в административном порядке.

«Отрадно, что благодаря проведенным рейдам владельцы некоторых объектов выполнили предписания, объекты в Лянкяранском и Астаринском районах и Сабунчинском районе Баку также выполнили предписания, в других районах меры в этом направлении продолжаются», - сказал Муталлимов.

В заключение он добавил, что минэкологии делает все возможное для того, чтобы Каспий стал зоной экологической стабильности.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.