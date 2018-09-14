Минэкологии о штрафах за браконьерство за последние три месяца

БАКУ /Trend/ - В ходе рейдов, проведенных за последние три месяца, были задержаны 35 человек, занимавшихся незаконной охотой на территории Азербайджана, говорится в сообщении министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в пятницу.

У них были изъяты 29 охотничьих ружей, патроны и различные охотничьи принадлежности.

В отношении данных лиц были составлены протоколы и применен штраф на общую сумму 40 441 манат.

Минэкологии проводит регулярные рейды для изучения ситуации с соблюдением требований законов "Об охоте" и "О животном мире", говорится в сообщении.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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