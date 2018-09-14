Минэкологии о штрафах за браконьерство за последние три месяца

14 сентября 2018 14:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ходе рейдов, проведенных за последние три месяца, были задержаны 35 человек, занимавшихся незаконной охотой на территории Азербайджана, говорится в сообщении министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в пятницу.

У них были изъяты 29 охотничьих ружей, патроны и различные охотничьи принадлежности.

В отношении данных лиц были составлены протоколы и применен штраф на общую сумму 40 441 манат.

Минэкологии проводит регулярные рейды для изучения ситуации с соблюдением требований законов "Об охоте" и "О животном мире", говорится в сообщении.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане выявлено около 50 фактов загрязнения Каспия
Общество 15:27
В Азербайджане выявлены факты нарушений в связи с загрязнением Каспия рядом предприятий
Общество 14:59
Минэкологии продолжает бороться с незаконной вырубкой деревьев в Баку
Общество 8 августа 10:58
В Азербайджане за полмесяца нарушители экологического законодательства оштрафованы на десятки тысяч манатов
Общество 24 июля 17:51
Больше всего деревья вырубают предприниматели - минэкологии Азербайджана
Общество 22 июня 16:55
Минэкологии Азербайджана призывает отказаться от вредной пластиковой посуды
Общество 8 июня 16:36
Лента новостей
Де Мистура провел в Женеве консультации с "малой группой" по Сирии
Арабские страны 15:54
Президент Ильхам Алиев: Наша сильная политическая воля не позволяет, чтобы Азербайджан был втянут в какие-то авантюры
Политика 15:52
Генштаб Турции распространил информацию об уничтожении свыше 50 террористов РПК
Турция 15:50
Чемпионат "Формулы-1" продолжится ночным этапом в Сингапуре
Другие страны 15:45
Адриано Челентано и Орнелла Мути показали бакинцам безумную любовь (ФОТО)
Культура 15:39
Назначен новый представитель ВОЗ в Азербайджане
Общество 15:30
Итоги валютных торгов в Израиле: курс доллара снизился, курс евро возрос
Израиль 15:30
Вышел в свет очередной номер журнала «Внешняя политика и дипломатия Туркменистана»
Туркменистан 15:28
В Азербайджане выявлено около 50 фактов загрязнения Каспия
Общество 15:27