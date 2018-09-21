В Азербайджане курганы впервые в мире станут объектами археологического парка

21 сентября 2018 16:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане впервые в мире планируется создать уникальный археологический парк, состоящий из курганов.

Об этом сказал завотделом по связям с общественностью Института археологии и этнографии Национальной академии наук Парвиз Гасымов.

По его словам, археопарк планируется создать вокруг Гянджи.

Гасымов отметил, что еще в 2015 году группа экспедиции института проводила археологические исследования в Гяндже и на прилегающих территориях. Экспедиция нанесла на карте GPS координаты надгробных памятников курганного типа, обнаруженных на территориях от аэропортской дороги до кладбища "Ени Сабзикар" ("Yeni Səbzikar") и от въезда в Гянджу до административных границ Гейгельского района. Есть вероятность, что надгробные памятники относятся к бронзовому веку.

Гасымов сказал, что в настоящее время группой азербайджано-итальянской экспедиции ведутся исследования одного из курганов, и добавил, что после всестороннего исследования могилы будут подготовлены для демонстрации.

"Эта работа продлится долго. С каждым годом будет расти число исследованных курганов", - сказал завотделом института.

Гасымов отметил, что создание этого парка позволит получить более полную информацию о прошлом Азербайджана.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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