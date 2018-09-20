В Азербайджане проходят донорские акции по случаю дня Ашура )ФОТО)

20 сентября 2018 12:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане при организации минздрава и Управления мусульман Кавказа (УМК) проходят донорские акции по случаю дня Ашура.

Об этом в четверг сказала журналистам директор НИИ гематологии и трансфузиологии Зохра Алимирзоева.

По ее словам, по состоянию на 10:00, в мечети Тезепир кровь сдали 130 человек. Статистика лиц, сдавших кровь по республике, будет обнародована в ближайшие часы.

Донорские акции продолжатся в течение дня.

Отметим, что они проходят в мечети Имама Али, в Хазарском районе в 14-й Объединенной городской больнице и святыне Мир Мовсум ага, в Насиминском районе в мечети Аждар бека и 20-й городской поликлинике, в Низаминском районе в мечети Шах Аббас, в Сабунчинском районе в мечети Рагимы ханум, в Сабаильском районе в Бибиэйбатской мечети и Джума мечети в Ичеришехер, в Сураханинском районе в Гарачухурской мечети, в Ясамальском районе в мечети Тезе пир и мечети Гаджи Солтанали.

Учитывая пожелания граждан, аналогичные акции организованы и в регионах по следующим адресам:

- Гянджа, комплекс Имамзаде

- Лянкяран, мечеть Бёюк базар

- Мингячевир, мечеть Гейдар

- Сумгайыт, Джума мечеть

- Шеки, мечеть Имама Али

- Ширванское отделение Центрального банка крови

- Центральная больница Агджабединского района

- Центральная больница Бейлаганского района

- Барда, мечеть Имамзаде

- Билясувар, Джума мечеть

- Центральная больница Джалилабадского района

- мечеть Абульфаза Аббаса в Гекчайском районе

- Хачмазская городская мечеть

- Центральная больница Агсуинского района

- Губинское отделение Центрального банка крови

- Масаллы, Джума мечеть.

Заготовленная кровь и изготовленные из нее препараты пойдут на лечение больных гемофилией, талассемией и других нуждающихся в крови.

Напомним, что первый день месяца Мухаррам пришелся на 11 сентября по григорианскому календарю, а день Ашура - на 20 сентября.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане в день Ашура пройдут добровольные акции по сдаче крови
Общество 14 сентября 20:15
Церемония Ашура должна проводиться только по фетве УМК - госкомитет (ФОТО)
Общество 11 сентября 18:09
Сиявуш Новрузов обратился в связи с днем Ашура
Общество 11 сентября 17:34
В Азербайджане пройдет акция сдачи крови
Общество 11 октября 2016 08:40
В Баку глава православной религиозной общины впервые сдал кровь в день Ашура
Общество 24 октября 2015 17:12
В Азербайджане в связи с днем Ашура более 4 тыс. человек сдали кровь
Общество 4 ноября 2014 19:41
Лента новостей
Посольство Израиля в РФ не раскрывает детали визита командующего ВВС
Израиль 12:40
В Азербайджане сформировался устойчивый и рациональный рынок труда - замминистра
Бизнес 12:31
Три храбреца из Азербайджана поедут в Россию
Культура 12:22
В Стокгольме три человека пострадали после стрельбы
Европа 12:22
Трамп назвал "самую большую ошибку" США в истории
США 12:21
Беларусь и Россия продолжают работать над сближением позиций по поставкам нефтепродуктов
Энергетика 12:21
Реформы в таможенной сфере Азербайджана охватят три направления - зампред Госкомтаможни
Бизнес 12:19
Названы сроки открытия в Азербайджане первого центра устойчивого и оперативного соцобеспечения
Бизнес 12:14
Казахстан увеличил производство золота
Казахстан 12:07