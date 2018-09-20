В Азербайджане проходят донорские акции по случаю дня Ашура )ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане при организации минздрава и Управления мусульман Кавказа (УМК) проходят донорские акции по случаю дня Ашура.
Об этом в четверг сказала журналистам директор НИИ гематологии и трансфузиологии Зохра Алимирзоева.
По ее словам, по состоянию на 10:00, в мечети Тезепир кровь сдали 130 человек. Статистика лиц, сдавших кровь по республике, будет обнародована в ближайшие часы.
Донорские акции продолжатся в течение дня.
Отметим, что они проходят в мечети Имама Али, в Хазарском районе в 14-й Объединенной городской больнице и святыне Мир Мовсум ага, в Насиминском районе в мечети Аждар бека и 20-й городской поликлинике, в Низаминском районе в мечети Шах Аббас, в Сабунчинском районе в мечети Рагимы ханум, в Сабаильском районе в Бибиэйбатской мечети и Джума мечети в Ичеришехер, в Сураханинском районе в Гарачухурской мечети, в Ясамальском районе в мечети Тезе пир и мечети Гаджи Солтанали.
Учитывая пожелания граждан, аналогичные акции организованы и в регионах по следующим адресам:
- Гянджа, комплекс Имамзаде
- Лянкяран, мечеть Бёюк базар
- Мингячевир, мечеть Гейдар
- Сумгайыт, Джума мечеть
- Шеки, мечеть Имама Али
- Ширванское отделение Центрального банка крови
- Центральная больница Агджабединского района
- Центральная больница Бейлаганского района
- Барда, мечеть Имамзаде
- Билясувар, Джума мечеть
- Центральная больница Джалилабадского района
- мечеть Абульфаза Аббаса в Гекчайском районе
- Хачмазская городская мечеть
- Центральная больница Агсуинского района
- Губинское отделение Центрального банка крови
- Масаллы, Джума мечеть.
Заготовленная кровь и изготовленные из нее препараты пойдут на лечение больных гемофилией, талассемией и других нуждающихся в крови.
Напомним, что первый день месяца Мухаррам пришелся на 11 сентября по григорианскому календарю, а день Ашура - на 20 сентября.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
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