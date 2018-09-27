От должности освобожден директор НИИ кардиологии минздрава Азербайджана

27 сентября 2018 16:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Директор НИИ кардиологии им. академика Дж. Абдуллаева Адыль Бахшалиев освобожден от занимаемой должности по собственному желанию, говорится в сообщении минздрава Азербайджана, распространенном в четверг.

Приказ об этом подписал министр здравоохранения Огтай Ширалиев.

Другим распоряжением министра директором НИИ назначена Гюльназ Дадашева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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