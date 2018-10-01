Дорожная полиция Баку напомнила водителям ряда транспортных средств о необходимости техосмотра

БАКУ /Trend/ - Управление государственной дорожной полиции Баку еще раз предупредило владельцев грузовых автомобилей и автобусов о необходимости прохождения техосмотра.

Как сказал в понедельник Trend начальник отдела по связям с общественными структурами и пропаганде безопасности дорожного движения управления Вагиф Асадов, с первого августа начался техосмотр грузовых автомобилей и автобусов, и эта работа продлится до 31 октября.

Начальник отдела отметил, что владельцы грузовых автомобилей и автобусов должны направить свои транспортные средства в диагностический центр, расположенный на первом километре дороги Забрат-Маштага.

«Мы в очередной раз обращаемся к владельцам грузовых автомобилей и автобусов, чтобы их транспортные средства вовремя прошли техосмотр, так как по истечении указанного срока владельцы не прошедших осмотр автомобилей будут оштрафованы. Еще раз напоминаем, что физические лица, автомобили которых не прошли техосмотр, будут оштрафованы на 50 манатов, должностные лица – на 100 манатов, юридические лица – на 300 манатов», - сказал Асадов.

Напомним, что технический осмотр грузовых автомобилей и автобусов проходит с первого августа по 31 октября включительно. Грузовые автомобили с максимальной разрешенной массой в 3,5 тонны и меньше должны проходить техосмотр на пятый, седьмой, девятый и 11-й год с момента их производства, а затем ежегодно. Грузовые автомобили с разрешенной массой выше 3,5 тонны должны проходить техосмотр на второй год после производства и затем ежегодно. Автобусы также должны проходить техосмотр на второй год после производства и затем ежегодно.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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