Представитель посольства Аргентины посетил Центр Перевода Азербайджана

3 октября 2018 09:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во вторник временный поверенный в делах Аргентины в Азербайджане господин Эдуардо Каваллеро посетил Центр Перевода Азербайджана.

На встрече был обсужден вопрос о создании в Аргентине представительства Центра, которое будет содействовать делу популяризации и пропаганды азербайджанской литературы в испаноязычных странах.

Кроме того, были рассмотрены вопросы ряда презентационных и агитационных мероприятий, нацеленных на предварительную работу в сфере развития аргентинско-азербайджанского межлитературного обмена и двухсторонних связей.

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