Еще двое пострадавших при столкновении автобуса с поездом в Баку выписаны из больницы

3 октября 2018 16:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Выписаны двое из четырех человек, пострадавших в результате столкновения в Баку маршрутного автобуса с поездом и размещенных в Клиническом медицинском центре, говорится в среду в сообщении медучреждения.

Состояние Рагима Абдулова и Ризвана Абдулова нормализовалось, и поэтому они отпущены домой, говорится в сообщении.

«В настоящее время в центре проходят лечение двое больных – Айгюн Бабаева, 1983 года рождения, и ее дочь Аснат Бабалы, 2013 года рождения. Состояние ребенка также нормальное, возможно, она сегодня будет выписана. Но состояние Айгюн Бабаевой все еще тяжелое, ей была сделана операция. Несмотря на это, ее состояние стабильное», - говорится в сообщении.

Отметим, что 1 октября примерно в 14:35 пассажирский автобус с госномером 10-TG-106 маршрута № 160 столкнулся с поездом в поселке Бина Хазарского района. Столкновение произошло на охраняемом железнодорожном переезде. В результате столкновения скончались два человека, 40 человек госпитализированы. Среди пострадавших пятеро малолетних детей.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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